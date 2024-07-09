Четверть опрошенных считают, что повышение налогов должно происходить постепенно.

Более половины украинцев считают, что повышение налогов с учетом условий военного положения не является целесообразным, учитывая ограниченную покупательную способность населения, и только 4,5% опрошенных согласны с необходимостью оперативного повышения налогов.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, 58,1% респондентов считают, что повышение налогов не является целесообразным, учитывая ограниченную покупательную способность населения. Четверть опрошенных украинцев (25,5%) считают, что повышение налогов должно происходить постепенно, чтобы сбалансировать потребность государства в дополнительных поступлениях и ограниченную покупательную способность населения.

Только 4,5% украинцев согласны, что повышение налогов должно происходить оперативно, чтобы обеспечить максимальные поступления в государственный бюджет в короткий период времени. При этом 11,8% респондентов не смогли определиться с ответом.

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Две трети опрошенных (67,5%) считают, что повышение налогов может способствовать росту нелегального рынка продукции, на которую повышены налоги, 12% респондентов не согласны с таким мнением. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Повышение налогов в Украине - последние новости

Сейчас в Украине во властных кругах обсуждается вопрос повышения налогов для покрытия дефицита бюджета. Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что параметры повышения военного сбора и НДС будут известны после июня.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что в 2025 году бюджетная ситуация в Украине еще больше ухудшится, и без пересмотра налогов не обойтись. В то же время Гетманцев отметил, что пока "не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры".

Источник УНИАН в парламенте рассказал, о каком именно повышении размера налога на добавленную стоимость и военного сбора может идти речь. Так, военный сбор могут повысить до 5% (сейчас он составляет 1,5%), также ожидаются другие меры, в частности, повышение НДС.

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