Национализация Новокраматорского машиностроительного завода не даст агрессору уничтожить его обстрелами или возможность завладеть стратегическим ресурсом.

Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий. Он считает, что решение ВР правильное, своевременное и в пользу государства.

"Производство продукции на НКМЗ невозможно: решением собственников с 27 февраля завод полностью законсервирован из-за военных действий. Предприятие является мировым промышленным гигантом. Подобных в Украине и за рубежом нет по потенциалу, оснащенности и производственному опыту. Сейчас предприятие, которое может производить очень широкий круг продукции военного назначения, находится в 30 километрах от линии фронта. Если такие мощности и оборудование в нынешних условиях попадут в руки врага и будут работать на его оборонку, последствия понятны", - написал Голобуцкий.

Он отметил, что персонал предприятия выехал из Донецкой области.

"Весь высококвалифицированный персонал предприятия эвакуировался и остался без работы. В условиях дефицита боеприпасов и вооружений в ВСУ, такая махина, как НКМЗ, должна быть задействована в системе обороны государства, а квалифицированный персонал – продолжить свою работу. Можно уверенно сказать, что решение правильное, своевременное и в пользу государства. Ведь национализация НКМЗ не даст агрессору уничтожить его обстрелами или случаю завладеть стратегическим ресурсом для использования против Украины", - подытожил эксперт.