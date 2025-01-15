Товары из иностранных маркетплейсов будут подлежать обложению НДС независимо от стоимости.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал законопроекты по налогообложению импорта посылок. Об этом он сообщил в Telegram.

"По требованию бизнеса подал на регистрацию законопроекты о налогообложении импорта посылок. Тексты проектов о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы полностью разработаны соответствующими бизнес-ассоциациями", - отметил депутат.

Законопроектами предлагается определить, что:

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Граждане могут получать без обложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

Товары, приобретаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат обложению НДС независимо от их стоимости. При этом, ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае если их стоимость больше 150 евро.

С целью облегчения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне предлагается:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом или другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара;

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которая существует в странах ЕС. При этом, имеющиеся сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

Гетманцев добавил, что уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом исключит необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур.

НДС с иностранных посылок - что известно

В Украине могут отменить норму о неуплате НДС (налог на добавленную стоимость) для посылок из-за рубежа, стоимость которых составляет менее 150 евро, сообщил ранее сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что отсутствие НДС для посылок на сумму до 150 евро вносит "перекосы в налогообложении". По его словам, украинский производитель должен платить НДС, тогда как те, кто делает такие же товары условно в Китае, НДС не платит.

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