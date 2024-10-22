МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики, предупредив рисках, - Bloomberg

В Фонде считают, что войны и протекционизм представляют угрозу для роста экономики.

Международный валютный фонд понизил прогноз глобального роста на 2025 год и предупредил о рисках, связанных с войнами и торговым протекционизмом. При этом центробанки похвалили за сдерживание инфляции.

Издание Bloomberg пишет, что рост мирового производства составит 3,2%, что на 0,1 процентного пункта медленнее предыдущей оценки. Прогноз на этот год остался без изменений - 3,2%. Инфляция замедлится до 4,3% в 2025 году с 5,8% в нынешнем .

Фонд уже несколько лет предупреждает, что в среднесрочной перспективе мировая экономика, скорее всего, будет расти на нынешнем посредственном уровне, но этого слишком мало, чтобы дать странам ресурсы, необходимые для сокращения бедности и борьбы с изменением климата.

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"Риски нарастают, и в мировой экономике растет неопределенность", - сказал на брифинге главный экономист Пьер-Оливье Гуриншас.

По его словам, "существует геополитический риск, связанный с возможностью эскалации региональных конфликтов", который может повлиять на сырьевые рынки.

"Рост протекционизма, протекционистская политика, сбои в торговле также могут повлиять на мировую активность", - отметил Гуриншас.

При этом он заявил, что тарифы и торговая неопределенность между странами рискуют снизить уровень мирового экономического производства примерно на 0,5% в 2026 году.

Ранее в МВФ выразили обеспокоенность по поводу глобального государственного долга, который может достигнуть 100 триллионов долларов, или 93% мирового ВВП, к концу этого года. Этот рост обусловлен США и Китаем.

Фонд призывает правительства принять жесткие решения для стабилизации заимствований. По словам МВФ, в условиях отсутствия политического желания сокращать расходы на фоне необходимости финансирования экологически чистой энергии, поддержки стареющего населения и укрепления безопасности, "риски для перспектив долга сильно смещены в сторону увеличения".

Что касается перспектив на 2025 год, то прогноз МВФ для еврозоны был понижен до 1,2%, что на 0,3% ниже, чем в июле, в связи проблемами производственной сферы в Германии и Италии.

Прогноз по Мексике был снижен на текущий год больше всего среди крупных экономик, а также на следующий год, исходя из влияния ужесточения денежно-кредитной политики. Прогноз роста для Китая на этот год был снижен до 4,8% с 5% ранее из-за слабого сектора недвижимости и низкого потребительского доверия, при этом прогноз на 2025 год сохранен на уровне 4,5%.

Кроме того, Фонд повысил свой прогноз для США на этот год до 2,8% и 2,2% на следующий год благодаря росту потребления.

Новый транш от МВФ для Украины - последние новости

На прошлой неделе совет МВФ закончил пятый обзор программы Extended Fund Facility, которая предусматривает финансовую помощь государствам, стаолкнувшимися с серьезными среднесрочными проблемами платежного баланса.

Фонд высоко оценили выполнение программы Киевом и выделил на поддержку украинского бюджета более 1 миллиарда долларов. Премьер- министр Денис Шмыгаль заявил, что полученные деньги используют для покрытия невоенных расходов.

Позже в Минфине Украины указали, что обновленный Меморандум МВФ не обязывает Киев повышать тарифы на энергоносители.

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