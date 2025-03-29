Международный валютный фонд также описал риски для экономики из-за продолжающейся войны.

Международный валютный фонд обновил свой базовый прогноз, в котором все еще предполагается, что война в Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года. Хотя "риски остаются исключительно высокими".

Кроме того, в отчете МВФ сообщается, что на рост экономики Украины в текущем году негативно повлияют и недавние атаки оккупантов на газовую инфраструктуру, и закрытие важнейшей угольной шахты под Покровском. Но перспективы аграрного экспорта остаются позитивными. Международные резервы ожидаются на уровне $56,8 млрд к концу года, что связано с ускоренным поступлением средств по программе ERA.

В то же время, в меморандуме говорится, что прогресс в деле прекращения войны тоже может способствовать улучшению экономики Украины. Однако фонд отмечает, что переговоры находятся на начальной стадии, и есть риски изменений в финансовой и безопасностной поддержке международными партнерами.

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Другие новости о процессе окончания войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что РФ готовит масштабное наступление на весь 2025 год. С приближением весеннего периода активных боевых действий аналитики и военное командование указывают на возможный широкомасштабный натиск вдоль 1000-километровой линии фронта.

А вот в материале The Telegraph говорится, что ситуация на фронте указывает, что перемирие может наступить до Пасхи. Прежде всего бывшему офицеру британского спецподразделения SAS в глаза бросилась активность украинских войск в приграничье Белгородской области России, где, по его данным, ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.

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