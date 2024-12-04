Решение о запуске завтраков в других городах примут после тестирования.

С 4 декабря в винницких ресторанах McDonald's в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню.

Как сообщила пресс-служба компании в Facebook, в течение нескольких месяцев во всех заведениях города клиенты смогут попробовать завтраки с момента открытия ресторанов и до 10:30.

"В ответ на постоянные запросы клиентов "МакДональдз" искал возможности вернуть вкусные и доступные утренние блюда. На пути стояли прежде всего воздушные тревоги и связанные с ними операционные сложности. Именно поэтому "МакДональдз" прорабатывал различные варианты возвращения утреннего меню и адаптировал внутренние операционные процессы", - говорится в сообщении.

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Винницу компания выбрала из-за нескольких операционных факторов, в частности, "оптимальное для теста количество ресторанов и поток клиентов".

Отмечается, что решение о возвращении завтраков в меню на постоянной основе и их запуске в других городах примут после тестирования.

В компании отметили, что для приготовления утреннего меню используют 54% украинских ингредиентов. В целом около 60% продуктов и товаров сети поставляются из локальных производств.

Новости компании

Как писал УНИАН, в 2024 году компания McDonald's впервые с 2020 года столкнулась с падением продаж по всему миру. В частности, эта тенденция объясняется снижением количества посетителей.

Отмечается, что рост продаж McDonald's замедлился в этом году, поскольку посетители ресторанов по всему миру сокращают потребление биг-маков, ограниченные многолетним ростом цен и жесткими семейными бюджетами.

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