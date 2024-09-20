Иногда персонал заменяет состав блюд, если какие-то ингредиенты заканчиваются.

Некоторые бывшие сотрудники McDonald's раскрыли таинственные ингредиенты, которые используются для соуса в гамбургерах - там нет кетчупа.

Как пишет Ехргеѕѕ, иногда персонал заменяет состав блюд, если какие-то ингредиенты заканчиваются.

"В основном, если бы у нас заканчивались запасы определенных видов лука или салата, мы просто шли на компромисс и надеялись, что клиент этого не заметил", - рассказал собеседник.

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Например, иногда используют обезвоженный лук вместо свежего, или измельченный обычный салат вместо айсберга.

"Это на самом деле не является большой тайной, поскольку это происходит почти в каждой отрасли страны", - добавил источник.

Хороший способ определить, едите ли вы обезвоженный или настоящий лук, - посмотреть на то, как он нарезан. Мелко нарезанный лук регидратируют, тогда как нарезанные ломтики лука свежие.

Относительно соуса оказалась неожиданность - несмотря на характерный розовый цвет, в острой приправе нет кетчупа. Он готовится на основе майонеза и получает свой характерный вкус благодаря смеси дюссельдорфской горчицы и белого винного уксуса. Оранжевый оттенок происходит от небольшого количества паприки, которая служит и красителем, и усилителем вкуса.

Соус "Биг Мак" готовится из смеси майонеза, сладкого соленого огурца, лукового порошка, гранулированного чеснока и белого перца.

Секрет "кока-колы" в McDonald's

Еще в 2021 году компания утверждала, что их "кола" вкуснее, потому что сироп для ее приготовления предварительно охлажденный. Это в дальнейшем помогает сохранить драгоценные пузырьки.

По словам ученого по пищевым продуктам Эбигейл Тиль, производители безалкогольных напитков обычно имеют собственного поставщика воды или систему фильтрации для повышения качества воды. Чаще всего удаляется хлор, поскольку он может привести к "дезинфицирующему" вкусу, жесткость воды будет отрегулирована, поскольку она влияет на кислотность напитка, а железо будет удалено, чтобы ограничить дефекты цвета и вкуса.

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