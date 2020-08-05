Из-за карантина Booking сокращает более 4 тысяч сотрудников по всему миру

Общий штат компании составляет более 17 тысяч человек. Таким образом Booking.com уволит четверть сотрудников.

Cервис онлайн-бронирования отелей Booking.com сокращает более 4 тыс. сотрудников по всему миру из-за негативного влияния пандемии коронавируса на туристическую отрасль.

Об этом в ходе видеоконференции с сотрудниками компании сообщил генеральный директор Гленн Фогель, пишет Bloomberg.

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Будет уволен каждый четвертый сотрудник

Общий штат компании составляет более 17 тыс. Таким образом Booking.com уволит четверть сотрудников. Фогель подчеркнул, что пандемия сильно ударила по бизнесу компании, и туристическая отрасль в целом остается под «значительным давлением».

«В душе я долгое время надеялся, что этого не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис оказал и будет продолжать оказывать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес», — отметил глава Booking.com.

Как карантин ударил по сфере туризма

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

О массовых увольнениях уже объявил другой сервис по аренде жилья — Airbnb. В начале мая компания уволила почти две тысячи сотрудников из-за кризиса в туристической отрасли.

По состоянию на 14 апреля 2020 года количество бронирований через онлайн-сервис бронирования номеров в отелях и апартаментах Booking.com в мире по итогам марта снизилось на 85% по сравнению с показателем годом ранее. Об этом сказано в исследовании аналитической компании в сфере туризма Skift.

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