Компания ведет судебные разбирательства с Геннадием Корбаном на предмет его незаконного вхождения в состав участников компании.

17 июня известный украинский бизнесмен с сомнительной деловой репутацией Геннадий Корбан опубликовал в своем Facebook пост, где попытался очернить репутацию компании Цитрус.

Домыслы и откровенная ложь, приведенные в данном посте являются попыткой придать известность? или узнаваемость? своему личному бренду и нанести репутационный вред компании, где он считает себя частичным собственником.

Нонсенс, как для собственника. Хоть настоящий он, хоть фиктивный.

Считаем необходимым пояснить легенды и допущения, высказанные в посте и перепечатанных, как по волшебству, статьях:

⁃ Геннадий Олегович Корбан не получал 50%-ную долю в группе компании «Цитрус». В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании ЗТ-Инвест, которая не имеет никакого отношения к группе компаний Цитрус. Совсем недавно Г-н Корбан, в аналогичной волне фейковых сообщений утверждал, что купил 50% компании Цитрус, но теперь он скромнее и ограничился термином «получил». Интересно, возможно почтовыми голубями?

Поэтому заявление о том, что Геннадий Корбан является собственником компании Цитрус-абсолютная ложь. И это факт.

Теперь поясним по порядку:

⁃ По словам Геннадия Корбана был проведён глубокий анализ и аудит деятельности нашей компании.

Мы об этом ничего не слышали, но будем безмерно благодарны, если Геннадий поделится результатами аудита при наличии таковых.

Тем более группа компаний действительно успешно закончила международный аудит.

⁃ Что касается оптимизации налогов - мы оплачиваем все налоги строго в рамках действующего законодательства. Только плохой бизнесмен не занимается оптимизацией налоговых выплат. Мы это делаем в рамках закона.

Вероятно, это больше всего и вызывает у него удивление.

⁃ Мы ведём полностью прозрачную деятельность. У нас представлена исключительно официальная техника, что легко проверить на сайте у наших партнеров. А самое главное, вы всегда можете прийти, купить у нас любое устройство и с легкостью проверить его по imei.

⁃ У нас нет передачи «оборотных товаров» на безоплатной основе.

Мы теряемся в догадках что стоит за этим термином. Возможно, разъяснение этого стоит отдельного поста.

Таким образом, все псевдофакты, отраженные в посте носят заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеют ничего общего с фактическим состоянием дел.

Что касается ЗТ-Инвест:

На данный момент мы ведём судебные разбирательства с Геннадием Корбаном на предмет его незаконного вхождения в состав участников компании, где легенды истории вхождения меняюятся от «купил» до «получил».

Вероятно, настало время обратиться с иском в суд за клевету.

Сейчас 2021 год и рейдерские приёмы из 90-х не пройдут.

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Автор: Иван Бойко