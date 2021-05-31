Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре этого года.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILAUNCH на вывод на орбиту космического аппарата "Сич-2-30".

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILAUNCH имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которым уполномочена на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на данном ракетоносителе и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", - написал он.

По словам Уруского, на сегодня уже осуществлен авансовый платеж, а запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре этого года (резерв - январь 2022 года).

"Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины и задача президента Украины Владимира Зеленского будет выполнена", - добавил он.

Также Уруский сообщил, что сейчас КБ "Южное" совместно с Национальным центром управления и испытаний космических средств осуществляет все необходимые работы по подготовке к запуску аппарата "Сич-2-30" и подготовке наземного сегмента.

"Запуск и дальнейшее использование данного спутника позволят решать многие актуальные задачи социально-экономического, экологического, информационного, научного и образовательного характера, а также обеспечить реализацию интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны. Вывод "Сич-2-30" является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественной космической группировки по меньшей мере из семи спутников", - сообщил вице-премьер.

Спутник "Сич-2-30": что необходимо знать

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в этом году вывести на околоземную орбиту спутник "Сич-2-30".

В апреле Кабинет министров согласовал финансирование работ по созданию и запуску данного спутника, работы по созданию которого были начаты в 2013 году, а в 2015 году было принято решение, что его за свой счёт достроит конструкторское бюро "Южное" (стоимость работ оценена в 98 млн грн).

Государственное космическое агентство Украины в рамках реализации новой космической программы на 2021-2025 годы планирует запустить в космос семь спутников.

Справка УНИАН. Спутник "Сич-2-30" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году. Спутник "Сич-2-30" разрабатывается в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли.

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Автор: Дмитрий Шварц