Украина прекращает соглашение с Россией о торговых представительствах

Соглашение действовало с октября 1992 года и, как отметили в МИД, уже не отвечает национальным интересам Украины.

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и России о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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В частности, первый заместитель министра Эмине Джапарова отметила, что это соглашение действовало с октября 1992 года.

«Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и, соответственно, нынешнее состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», - подчеркнула Джапарова.

"Это соглашение утратило практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины", - заявила Джапарова

Обвинение в адрес России

11 июля 2020 года Россию обвинили в нарушении правил международной торговли при поставках нефтепродуктов в Украину.

Как заявил член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич, Россия нарушает правила международной торговли при поставках нефтепродуктов в Украину, компенсируя расходы производителям из бюджета РФ, по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и игнорирование норм ВТО.

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Автор: Елена Коваленко