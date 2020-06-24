Минэкономики ограничило перечень полимерных товаров, подпадающих под импортную пошлину

По словам министра экономики, решение относительно ограничения группы полимерных товаров, которые подпадают под пошлину, было принято по инициативе президента Зеленского.

Пошлина на ввоз из-за границы полимерных материалов в размере 18% будет применяться к очень узкому кругу товаров.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко, пишет Экономическая правда.

Отмечается, что эти товары производятся в Украине, поэтому бизнес не понесет дополнительных затрат.

По словам Петрашко, это решение положительно повлияет на стоимость конечной продукции при переработке полимеров.

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"Инициатива президента очень своевременна.В Украине насчитывается около 50 предприятий такого профиля. Там работают более 30 тысяч человек. В связи с нелегкой экономической ситуацией на фоне пандемии как в мире, так и в нашей стране, - уточнение решения по временным пошлинах необходимо. Минэкономики за несколько дней проанализировало рынки, где используются полимеры, и пришло к выводу, что сужение товаров, на которые применяется пошлина - является экономически выгодным и обоснованным", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести ряд ограничительных мер в отношении импорта конкретных групп товаров в Украину. В частности, была установлена 18% пошлина на импорт полимерных материалов, независимо от страны происхождения и экспорта.

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