Реклама будет звучать в семи регионах Харьковской области.

Харьковская областная военная администрация планирует потратить почти полмиллиона гривень на услуги по информированию населения в семи районах области. Такая информация содержится в тендерах в системе публичных закупок Prozorro, пишет Суспильне Харьков.

На рекламу на территории Богодуховского, Изюмского, Берестинского, Купянского, Лозовского и Чугуевского районов хотят выделить 380 000 гривень, а на территории Харьковского района - 99 225 гривень.

Отмечается, что объем контента в эфире радиовещания составит более 8 часов для Харьковского района и более 36 часов для шести других районов области.

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По тендеру о предоставлении услуг по информированию населения в Богодуховском, Изюмском, Берестинском, Купянском, Лозовском и Чугуевском районах пока идет квалификация победителя. Наиболее вероятным кандидатом является ООО "Телерадиокомпания "Матрикс+", которая пока указана как единственный участник.

Услуги по информированию населения в Харьковском районе будет предоставлять радио "Новая Волна" в эфирах радиостанций "Люкс ФМ", "М ФМ", "Перец ФМ" и "Радио Максимум".

В тендерах сказано, что компании будут исполнители будут заниматься информированием населения об "общественно значимых вопросах жизнедеятельности региона и государства, а также об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности. Кроме того, в эфирах будут звучать призывы к уважению к военнослужащим и ветеранам.

Последние новости Харьковской области

Ранее командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко рассказал подробности прорыва россиян к Купянску. Он отметил, что украинские военные уничтожили вражескую технику и оккупантов, которые пошли на прорыв.

Кроме того, 12 ноября россияне впервые нанесли удары по Харькову боевыми БпЛА типа "Молния-1". Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко объяснил, что это за оружие.

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