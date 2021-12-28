Основными факторами, которые будут влиять на рынок недвижимости, остаются экономическая и политическая ситуации в Украине.

В начале 2022 года в Украине будет наблюдаться стабильность рынка первичного жилья, однако вскоре цены начнут расти.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН озвучили аналитики портала Address.ua.

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"Предпосылок к их снижению нет. Основными факторами, которые будут влиять на ценовую динамику, будут: курс гривни, инфляция и рост себестоимости строительства, а также спрос и покупательская способность населения", - отмечают аналитики.

Что касается вторички, то, по их оценке, в начале 2022 года в этом сегменте цены стабилизируются, но в дальнейшем возможно их плавное повышение.

В целом, основными факторами, которые будут влиять на рынок недвижимости, остаются экономическая и политическая ситуации в Украине.

По прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья рост цен не превысит 5-7%. Это будет связано со снижением спроса. Незначительное подорожание следует ожидать с наступлением активного сезона.

"В 2022 году будет продолжаться процесс переориентации спроса на более качественные объекты, которые по своим характеристикам могут удовлетворить самого требовательного покупателя. Соответственно, это будет влиять на формирование цен", - считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его мнению, на вторичном рынке жилья ценовая ситуация будет складываться в соответствии с конъюнктурой спроса. Однако средний рост цен возможен только в пределах 5% на наиболее востребованные квартиры площадью 35-50 м².

Основатель и управляющий партнер группы компаний "DIM" Александр Насиковский считает, что каким будет 2022 год непосредственно зависит от темпов восстановления мировой и отечественной экономики, геополитической ситуации и развития событий в энергетическом секторе, на сырьевых рынках. Ведь это будет влиять на рост себестоимости, а значит, и на цену квадратного метра.

"Кроме того, учитывая цикличность рынка и спад объемов строительства за предыдущие периоды, есть надежда, что следующий год будет более удачным для старта новых ЖК. Как минимум, потенциал роста объема новых проектов сохраняется на уровне 25-30% от объемов 2020-2021 годов", - подчеркнул Насиковский.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости прогнозировали, что после новогодних праздников в Украине изменятся цены на загородное жилье.

Цены на жилье в Киеве:

По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.

По состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.