В первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.
Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации риелторов Украины.
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По прогнозам ассоциации, с января по март 2022 года на первичном рынке в крупнейших украинских городах будет сохраняться ценовая стабильность. В этот период незначительный рост цен (в пределах 5%) возможен лишь в 15% жилых комплексов преимущественно комфорт-класса.
Как отметил президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита, более 70% имеющегося спроса будет сконцентрировано на объектах классов комфорт и комфорт+.
"Концентрация спроса на объектах комфорт-класса и новых форматов может стать главным фактором роста стоимости жилья. Однако не стоит ожидать резких ценовых скачков", - сказал эксперт.
По словам специалиста, на вторичном рынке средний рост цен в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможно лишь в пределах 5% на самые популярные квартиры площадью 35-50 м2.
"По состоянию на начало декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в I полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен", - отметил Пита.
Эксперт считает, что до апреля 2022 года на вторичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова ценовая ситуация будет стабильной, а колебания стоимости м2 не превысят 1%.
Цены на жилье в Киеве:
По состоянию на 24 ноября 2021 года с начала пандемии коронавируса, цена первичной недвижимости в Киеве выросла на 37%.
П состоянию на 6 декабря по итогам 2021 года стоимость жилья на первичном рынке столицы выросла на 25-35%.