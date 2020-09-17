Торги по приватизации состоятся 20 октября.

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении второго аукциона по приватизации объектов государственного предприятия «Укрспирт», а именно - Артемовского спиртзавода (Харьковская область).

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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Торги по приватизации состоятся 20 октября.

«Победитель аукциона в соответствии с действующим законодательством после получения права собственности на этот объект сможет стать участником открытого рынка спирта», - сказано в сообщении.

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году. Правительство начало приватизацию «Укрспирта», которую планирует завершить до 1 июля 2021 года.

В сентябре 2020 года Фонд госимущества Украины запустил процесс приватизации спиртовой отрасли.

15 сентября ФГИУ выставил на приватизацию Немировский спиртовой завод.

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Автор: Дмитрий Шварц