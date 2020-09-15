Приватизация является частью Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

В Украине с 15 сентября стартовала приватизации имущества ГП “Укрспирт”.

На электронной площадке “Prozorro Продажі” появился объект малой приватизации, представляющий собой отдельное имущество Немировского места ведения деятельности и хранения спирта ГП “Укрспирт”.

Приватизация является частью Программы реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы, которая была утверждена Кабмином Украины 12 августа.

Предполагается, что в рамках приватизации объектов ГП “Укрспирт” и госконцерна “Укрспирт” на продажу будут выставлены 78 производственных площадок. Целью приватизации Фондом госимущества Украины провозглашается рост объемов производства и реализации спирта, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений, а также искоренение коррупции из отрасли.

"Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу - 41.

Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта - это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", - заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

До лета 2021 года спирт в Украине можно будет производить исключительно на спиртзаводе, купленном у государства на приватизационном аукционе. Законодательство предполагает, что разрешения на строительство и введение в эксплуатацию новых предприятий по производству спирта будут предоставляться с 1 июля 2021 года. Помимо этого, государство до 1 января 2024 года ограничивает импорт спирта в Украине.

Отметим, спиртовые мощности в Украине значительно превышают внутренний спрос - 60 млн декалитров против 7,5 млн декалитров.

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Автор: УНИАН