В 2021 году Black Friday ожидают 26 ноября. Это время, когда можно порадовать близких без повода за небольшие деньги. Западные эксперты прогнозируют, что наводнение, состоявшееся не так давно в Европе и Китае, а также пандемия вместо традиционного падения цен на технику вызовут ее подорожание. Однако не стоит поддаваться пессимистическим настроениям, ведь их предположения могут не оправдаться. Кроме того, в этот день "Черная пятница 2021" магазины предлагают скидки на все, поэтому без подарка никто не останется.

Что купить мужу на Черную пятницу

Создав семью, мужчины и женщины не должны прекращать делать друг другу подарки. Black Friday ― это время, когда выбрать можно то, о чем давно мечтали, но жалко было тратить деньги. Только представьте, какую бурю положительных эмоций вызовет у вашей второй половинки давно присмотренный шуруповерт с несколькими насадками, особенно подаренный без повода.

Мужу подойдет:

новая модель смартфона, ноутбука, планшета;

телевизор с большой диагональю;

смарт-часы, фитнес-браслет;

электросамокат;

квадрокоптер;

экшн-камера;

электровелосипед;

игровая консоль или аксессуары;

3D-принтер;

игра;

фотоаппарат;

видеокамера;

электроинструмент;

аксессуары для авто.

Вопреки расхожему мнению мужчины очень эмоциональны. Поэтому неожиданный подарок способен растрогать их и обрадовать. Он также позволяет перезагрузить отношения, сделать их крепче.

Что купить жене на Черную пятницу

Выбирая подарок супруге, проявите немного креатива. Возможно, она и мечтала о новой современной кастрюле или сковороде, но такой сюрприз не оценит. Предоставьте ей возможность самой сделать такую покупку. Если все же выбираете хозяйственное направление, обратите внимание на гаджеты, облегчающие жизнь: мультиварку, робот-пылесос, посудомоечную машину, кухонный комбайн.

Если хотите добавить романтизма в ваши отношения, приобретите жене косметический набор. Однако проверьте, чтобы в нем не было крема от морщин, антицеллюлитного геля. Это воспринимается в качестве намека на недостатки фигуры.

Автоледи подойдет GPS-навигатор, видеорегистратор. Если она к тому же меломан, выберите магнитолу.

Беспроигрышный вариант ― современный смартфон. Это универсальный подарок, которому будет рада каждая. А может, для работы жене нужен планшет или ноутбук ― в Black Friday обычно большие скидки на дорогие модели.

Что купить детям на Черную пятницу

Радость, которая охватывает малышей при виде новой игрушки, настолько искренняя, что способна растрогать любого. Они могут быть развивающими: головоломки, конструкторы, наборы для творчества, книги. Сюжетно-ролевые игры подойдут для обучения основам взаимоотношений между людьми.

Девочки всегда будут рады новой кукле, детским наборам для красоты, а мальчики ― роботу, радиоуправляемой машинке. Для обоих полов выберите батут, спортивный комплекс, бассейн, горку. Настольные занятия способны вовлечь всю семью, способствуют развитию близких отношений с детьми.

Автор: Григорий Бондарь