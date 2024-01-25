Самый большой вклад в рост ВВП внесла сфера услуг.

Экономика адаптируется к реалиям военного времени и показывает уверенный рост, несмотря на разрушение инфраструктуры и отток населения. Рост валового внутреннего продукта в 2023 году составил 5% (Для сравнения в 2022 году был "минус" 28,8%), свидетельствуют предварительные данные Минэкономики.

"В 2023 году украинская экономика проявила высокую устойчивость, вернулась к восстановительному росту и по итогам года показала лучшие результаты, чем прогнозировалось в начале года", – говорится в сообщении.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла сфера услуг, в частности, сфера государственного управления и обороны. При этом положительные тенденции наблюдались во многих основных секторах.

Видео дня

В сельском хозяйстве вырос урожай почти всех сельскохозяйственных культур: на конец года урожай зерновых составил 58,4 миллионов тонн по сравнению с 53,9 миллионами в 2022 году. Это стало возможным в том числе за счет благоприятных погодных условий.

Рост экономической активности наблюдался в промышленности, а в строительстве улучшился инвестиционный спрос.

Растущий потребительский спрос привел к повышению показателей внутренней торговли. Положительные тенденции наблюдались в транспортной сфере: в частности, из-за увеличения количества пассажирских рейсов.

Прогнозы и реальность

Осенью Национальный банк улучшил прогноз рост реального ВВП с 2,9% до 4,9%: среди причин этого эксперты называли высокую адаптивность бизнеса и населения к условиям войны.

В октябре рост ВВП ускорился и достигло 10%. Значительную роль в этом сыграла высокая урожайность в сельском хозяйстве.

При этом прогнозы на 2024 год не так оптимистичны. По мнению экспертов МВФ, в этом году рост замедлится до 3-4%: среди причин называют риск затяжной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: