Также Эстония будет предоставлять Украине по 14 млн евро в год на восстановление и сопутствующие проекты.

Эстония планирует в течение следующих четырех лет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", - заявила во время пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которую цитирует Delfi.

Она также призвала союзников по всему миру последовать примеру Таллинна. Каллас подчеркнула, что за последние месяцы люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений. В связи с этим премьер подчеркнула важность разъяснительных работ о важности поддержки Украины.

Видео дня

Каллас напомнила, что с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме 500 млн евро.

"Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", - пояснила политик.

По ее словам, в ближайшие годы Эстония будет предоставлять Украине по 14 млн евро в год на восстановление и сопутствующие проекты.

Война в Украине - помощь Эстонии

Как известно, в начале полномасштабной войны Эстония за три месяца передала Украине треть своего военного бюджета.

В начале 2023 года Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы.

Недавно УНИАН сообщал, что Эстония предоставляет Украине новый пакет военной помощи стоимостью 80 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: