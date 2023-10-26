В следующем году регулятор ожидает роста экономики на 3,6%.

Экономический рост в Украине возобновится по итогам 2023 года и продлится в дальнейшем: НБУ улучшил прогноз рост реального ВВП с 2,9% до 4,9% в 2023 году.

Как рассказал на брифинге глава Нацбанка Андрей Пышный, стремительное экономическое восстановление вызвано рядом факторов.

"Среди них - более высокая адаптивность бизнеса и населения к военным условиям, лучшие, чем в предыдущем прогнозе, оценки урожаев, расширение альтернативных путей экспортных поставок, а также более существенные объемы бюджетных расходов", - сказал он.

Видео дня

По прогнозу регулятора, в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, несмотря на сохранение высоких рисков безопасности.

Экономическому росту будет способствовать дальнейшее развитие альтернативных путей поставок и сохранение мягкой фискальной политики, которая будет поддерживать потребительский спрос. Однако, все еще усложненная логистика и ограниченные войной инвестиции будут тормозить экономику.

НБУ прогнозирует ускорение роста реального ВВП в 2025 году до 6%.

"Этому будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности. Оно будет сопровождаться постепенным возвращением мигрантов из-за рубежа, улучшением потребительских и инвестиционных настроений, налаживанием оптимальной логистики и производства, восстановлением поврежденной инфраструктуры", - отметил Пышный.

Экономика Украины во время войны

По предварительным оценкам Минэкономики, рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составляло около 9,1%.

Как отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, в сентябре большинство ключевых видов экономической деятельности демонстрировали положительные результаты. Помимо низкой статистической базы сравнения, это объясняется еще и высокой способностью бизнеса приспосабливаться к новым вызовам, а также помощью со стороны государства и международных партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: