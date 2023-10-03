Уход с должности считается "дезертирством", за которое грозит до 10 лет лишения свободы.

Российские чиновники не хотят устраиваться на работу в оккупированных регионах Украины, несмотря на обещания более высокой заработной платы, из-за страха перед ВСУ.

Как сообщает Insider со ссылкой на открытые данные РосСМИ, угроза новых украинских контрнаступлений в аннексированных регионах, включая Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, заставила российских чиновников неохотно соглашаться на работу там.

В сентябре 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об официальной аннексии четырех украинских регионов с планами приблизить их к России и платить их сотрудникам двойную зарплату. Однако, как говорится в материале, более высокая зарплата не компенсирует риски, с которыми сталкиваются оккупанты.

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С конца прошлого года Украина вернула себе часть восточной Украины. По данным издания, также было убито неустановленное количество российских чиновников, в том числе Алексей Катериничев, назначенный Россией чиновник в Херсоне.

В то же время неназванный российский чиновник, назначенный на министерскую должность в одном из оккупированных регионов, сообщил изданию, что уход с должности считается "дезертирством", за которое грозит до 10 лет лишения свободы.

Чтобы восполнить кадровый дефицит, Кремль проводит предвыборные соревнования по образцу конкурса "Лидеры России", который рассматривается как трамплин для карьерного роста российских чиновников.

Аннексия украинских территорий

30 сентября 2022 года Путин объявил об аннексии частей 4 областей Украины и предложил переговоры. Он заявил, мол, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях "сделали однозначный выбор".

"Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей", – цинично заявил Путин.

Он также призвал Украину прекратить защищать свои территории.

"Мы призываем Киевский режим немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернутся за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но итоги "референдумов" обсуждать не будем", – заявил он.

Россиян обяжут праздновать аннексию территорий Украины. Совет Федерации РФ одобрил закон об установлении соответствующей памятной даты 30 сентября.

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