Там заявляют, что уже ясно, кто получит 80% преимущества на фейковых выборах.

Британская разведка выяснила, кто получит большинство голосов на псевдовыборах, которые РФ уже начала на временно оккупированных территориях Украины - в Мариуполе и Запорожье.

Там уверены, что 80% голосов достанется кремлевской партии "Единая Россия". В то же время там отмечают, что этот процесс не будет свободным и честным из-за очевидной нехватки квалифицированных кадров, подчеркивает ведомство в Twitter.

В частности, официально было заявлено более 1000 кандидатов, однако среди них отсутствуют независимые лица, которые бы не поддерживали политику Кремля, отмечает британская разведка.

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РФ планирует провести "выборы" в оккупированных регионах Украины 8-10 сентября, параллельно с избирательным процессом, который продлится на территории РФ. Эти процессы уже начались во временно оккупированном Мариуполе и Запорожье.

"Кремлевские опросы показывают, что "Единая Россия", доминирующая политическая партия в Российской Федерации, по прогнозам, наберет 80% голосов в четырех оккупированных регионах. Партия "Единая Россия", скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы", - подчеркивают там.

РФ завезла в Украину на "выборы" своих "наблюдателей"

Сегодня Центр национального сопротивления уточнил, что РФ начала свозить на временно оккупированные территории Украины своих "наблюдателей" в рамках фейковых выборов, которые проводит на временно оккупированных украинских территориях.

Отдельно подчеркивается, что роль "наблюдателей", согласно законам РФ, могут выполнять лишь члены общественной палаты. Речь идет о подконтрольном Путину совещательном органе.

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