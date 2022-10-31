Специалисты логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин" рассказали об актуальных проблемах и текущей ситуации в сфере перевозки грузов из Китая и Европы после 24 февраля 2022 года.

Вопрос поиска надежной доставки из Китая был актуален всегда как для бизнеса, так и для личных закупок. Трудности перевода, длинные маршруты и сложная логистика, риск потери или повреждения груза, необходимость таможенного оформления и своевременной доставки в пункт назначения - это всё проблемы, с которыми приходилось сталкиваться покупателям китайской продукции и в мирное время. Но с приходом войны этот перечень пополнился более серьезными препятствиями.

Как изменилась доставка грузов из Китая с началом войны?

Видео дня

В начале российского вторжения грузоперевозки остановились почти полностью. Порты были заблокированы, а в небе введен запрет любых полетов, а следовательно, и перемещение грузовых самолетов. В свою очередь, нападение со стороны Беларуси сделало невозможным доставку железнодорожными путями. Практически все возможные ранее методы перевозок стали недоступными. Непрофессиональные компании-перевозчики были вынуждены свернуть деятельность из-за колоссального ущерба и потери грузов.

Выстоять в критический момент удалось только компаниям с многолетним опытом ведения деятельности в самых непредсказуемых условиях. Доставка из Китая в Украину с Укр-Китай Коммуникейшин была оперативно реорганизована через альтернативные направления в Европе и стала спасительным инструментом для многих украинских предпринимателей. Команде опытных специалистов удалось максимально эффективно вернуть заблокированные в портах грузы клиентов и наладить новые безопасные маршруты транспортировки, учитывая все условия военного времени.

Как происходит доставка из Китая сейчас?

В настоящее время грузовые перевозки осуществляются двумя способами: морем и авиа.

Перевозка по морскому пути возможна из любого китайского города через транзитные порты Европы и Турции. Самое популярное направление – Польша, менее популярные – Румыния, Турция, Болгария.

Авиадоставка из КНР также осуществляется через авиационные хабы в Европе. После прибытия и разгрузки товары отправляются на европейский склад перевозчика, где загружаются в авто и следуют в Украину. Затем осуществляется таможенное оформление грузов и после отправка в украинские города заказчиков или в Киев на склад компании для самовывоза.

Актуальные сроки доставки составляют: морская – 55-65 дней, авиадоставка – 14-18 дней. Доступны перевозки как для небольших грузов от 50 кг в составе сборных контейнеров (консолидация), так и для полных контейнеров одного заказчика - 40HC, 20DV и т.д.

Узнать детали и стоимость доставки из Китая можно, отправив запрос на расчет на сайте ukr-china.com. После согласования условий и заключения договора вам остается только заниматься развитием собственного бизнеса. Все остальные рутинные вопросы компания возьмет на себя. Если вы не предприниматель, но хотите доставить важный товар для личных нужд, компания предлагает решения и в таких случаях.