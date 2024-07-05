Отмечается, что на стоимость жилья влияют ряд факторов.

Цены на жилье в Украине колеблются из-за ряда факторов. К концу лета ситуация на рынке недвижимости может кардинально измениться.

"По прогнозам до конца лета уровень цен на первичном рынке может вырасти минимум на 5%, а максимально, учитывая все названые факторы, – до 10 – 12% в гривне", - рассказала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец в комментарии 24 Каналу.

Таким образом, до конца лета цены на жилье могут вырасти в среднем на 2-4 тысячи гривен за метр квадратный.

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Почему такие дорогие квартиры

Инфляция и рост курса доллара. Согласно прогнозам, цены увеличатся как минимум на 10-15%, из-за чего подорожают и строительные материалы. Также цена за квадратный метр зависит от курса доллара.

Отключения света и нехватка рабочей силы приводит к пересмотру графиков строительства и увеличению расходов, в частности из-за повышения зарплат.

Ситуация в экономике и на рынке ипотеки могут потенциально увеличить круг покупателей.

Степень военных рисков. Концентрация спроса на жилье наблюдается в безопасных регионах.

Недвижимость в Украине - послдение новости

За последний год эксперты отмечают рост стоимости аренды жилья. Кое-где –на 40% за год. В начале года, в январе 2024 против декабря 2023, больше всего цены на арендованное жилье выросли в столице. Самый стремительный рост цен произошел на двухкомнатные квартиры.

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