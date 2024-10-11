По словам производителей косметики, затраты на производство станут большими.

В Украине цены на косметику внутренних производителей вырастут на 20-50% в результате гармонизации с законами Европейского Союза. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

"Цена на косметику внутренних производителей вырастет на 20-50%", - отметил основатель компании Archimed Николай Романёк.

Отмечается, что с августа 2024 года косметические бизнесы Украины должны придерживаться новых правил производства.

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"Это существенные расходы на пересмотр составов и ингредиентов продукции, ее упаковки, оборудования, сертификацию и т.д.", - объяснила соучредитель бренда косметики Livesta Светлана Дихтяренко, выручка которого составила 281,4 млн грн в 2023 году.

По словам Романёка, в Украине зарегистрировано 1 159 производителей косметики, которые в 2023 году уплатили 1,8 млрд налогов. Издание Forbes Ukraine отмечает, что новые правила для них теперь являются экзаменом на выживание.

"Придется вложить более $7000-10 000 для завершения перехода, это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", - отметила соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко.

Она отметила, что также возникает вопрос, на сколько поставщики компонентов повысят стоимость на свои продукты, которые тоже подпадают под регламент.

Цены в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, цены на лук в Украине начали снижаться. Фермеры предлагают к продаже лук по 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем было в конце прошлой рабочей недели.

В то же время цены на другие овощи и фрукты продолжают расти. Среди фруктов в сегменте импортных фруктов подорожала хурма. Ее оптовая цена в коридоре 80-185 грн/кг, однако банан подешевел с 60-65 до 58-60 грн/кг.

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