По словам эксперта, по ряду причин металлургические компании сейчас занимают выжидательную позицию.

Аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий прогнозирует, что в ближайшие месяцы цены на металл продолжат падение.

Об этом он рассказал в комментарии бизнес-порталу UAprom.

Главная причина падения цен - ситуация в металлургической отрасли Китая: введенные в КНР ограничения на выплавку стали не привели к росту спроса на импортную заготовку, вопреки ожиданиям.

Читайте такжеУкраина за 11 месяцев в 25 раз нарастила экспорт металлолома в денежном выраженииВ придачу к слабому спросу на металл наблюдаются проблемы с поставками полупроводников для автомобильной промышленности, заводы снижают производство. Сказывается и сезонный фактор - зимой потребления металла падает.

Кроме того, сталелитейные предприятия страдают из-за высоких цен на сырье и энергоносители, а спрос на сталь недостаточный.

Как подчеркнул аналитик Гнитецкий, поэтому предприятия стараются сокращать производство и догонять спрос.

Также на неопределенную ситуацию на рынке металлопродукции, как отметил эксперт, влияет риск новой волны коронавируса и предполагаемое усиление карантинных мер, например, ограничение заходов в порты, введение карантинов на предприятиях.

Автор: Григорий Бондарь