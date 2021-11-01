В ходе реконструкции на стадионе "Металлург" в Кривом Роге будет создано уникальное для области футбольное поле с комбинированным искусственно-натуральным газоном.

Проект возрождения стадиона реализуется в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила Днепропетровская ОГА.

Такая технология предполагает, что подготовленное основание застелят полимерным полотном. На нем будут компоноваться искусственный ворс и натуральная трава. Сочетание искусственного и натурального газонов сделает поле более износостойким, а заменять поврежденные сегменты станет легче. В настоящее время подрядчики готовят грунтовую основу под будущее поле и прокладывают траншею для дренажа.

"Реконструкция криворожского стадиона "Металлург" – самый масштабный спортивный проект программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Легендарную арену приводим к стандартам ФИФА и УЕФА", – отметил первый замглавы ОГА Владимир Орлов.

"Металлург" построили более полувека назад. В последние годы стадион находился в неудовлетворительном состоянии, а после реконструкции он сможет принимать матчи международного уровня.

"Металлург" видел много баталий, а затем стал заброшенным. Здесь была разруха. После полной реконструкции будет стадион европейского уровня. Строительство идет быстрыми темпами", – заявил народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Так, кроме устройства поля, подрядчики работают и над другими частями стадиона. В частности, по периметру завершается бетонирование трибун. Над одной из них строят четырехэтажную надстройку, где разместятся тренерские и раздевалки для команд игроков. Также будут обустроены VIP-зоны, комментаторские места для журналистов.

Сейчас на объекте задействовано более 200 человек и 15 машин. Подрядная компания планирует успеть с внешними работами до наступления холодов, а затем сосредоточиться на обустройстве подтрибунных помещений. Там обустроят спортивные залы для местной ДЮСШ, где можно будет заниматься боксом, тяжелой атлетикой, борьбой и каратэ.

"Стадион будет удобным и для людей с инвалидностью. Проектировщики предусмотрели подъемники, пандусы, расширенные дверные проемы, специальные места на трибунах", - добавили в пресс-службе ОГА.

Раньше сообщалось, что в рамках "Большой стройки" в Кривом Роге также идет реконструкция стадиона "Спартак", где базируется детско-юношеская спортивная школа ФК "Кривбасс".

Автор: Иван Бойко