Сейчас в Ирландии около 93 тысяч украинцев.

В Ирландии со следующей недели начнут размещать украинских беженцев в палаточных городках.

Как сообщает RTE это связано с существенной нехваткой жилья - летом значительно увеличилось количество людей, которые бегут от войны в Украине. В частности, с 1 мая в Ирландию прибыло более 10 тысяч украинцев, то есть в среднем - около 650 человек в неделю.

"В связи с существенным недостатком, ожидается, что со следующей недели для вновь прибывших из Украины будут использоваться палаточные городки", – говорится в заявлении.

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Отмечается, что летом около пяти тысяч украинцев жили в свободных студенческих общежитиях, однако сейчас студенты возвращаются в колледжи. Это также привело к нехватке жилья.

Всего попросили убежища в Ирландии около 93 тысяч украинцев. Пока неизвестно, где разместят палатки, и сколько там будет людей. Представитель Департамента интеграции добавил, что власти хотят избежать использования палаток для размещения беженцев.

Беженцы из Украины - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины со статусом временной защиты. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

Недавно Новая Зеландия объявила, что предоставит украинским беженцам разрешение на постоянное проживание. До сих пор они могли находиться в этой стране на основе специальной годичной визы. С тем в США украинским беженцам продлили действие статуса временной защиты

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