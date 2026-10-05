В сети пишут о якобы хакерской атаке на АТБ: что ответили в компании

Злоумышленники требовали 400 тысяч долларов в течение 2 часов.

Информация о якобы взломе данных сети АТБ не подтверждена, а в самой компании просят не раздувать лишний раз "зраду". Об этом УНИАН сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям компании Сергей Демченко.

"Во-первых, пока не нужно раздувать панику. Соответствующие службы и специалисты занимаются этой проблемой. Впоследствии мы предоставим официальное разъяснение", – отмечает Демченко.

В то же время в АТБ подтвердили попытку хакерской атаки на компанию, пишет "Экономическая правда".

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"Мы не говорим о взломе сайта, но подтверждаем попытку хакерской атаки", – сообщают в пресс-службе АТБ.

Напомним, в понедельник, 5 октября, Telegram-каналы начали писать о якобы взломе данных сайта АТБ. В качестве "доказательства" фигурировал архив, в котором якобы содержатся все данные клиентов, сотрудников, поставщиков и заказов. За неразглашение данных требовали 400 тысяч долларов в формате USDT или биткоинов и давали 2 часа на перевод денег.

Сайт АТБ работал с перебоями, по состоянию на 15:50 на нем проводятся технические работы.

Следует отметить, что в настоящее время сайт АТБ открывается, а также покупатели могут ознакомиться с товарами, которые сейчас есть в наличии.

АТБ – главные новости

28 сентября российские оккупанты нанесли удар по складам сети АТБ в Киевской области. В компании подтвердили факт попадания, однако детали по соображениям безопасности не комментировали. В то же время появилось много фотографий от ГСЧС с предполагаемого места попадания.

После удара врага по складским помещениям в магазинах АТБ может возникнуть дефицит некоторых непродовольственных товаров, сообщали СМИ. Бытовая химия представлена преимущественно базовыми позициями – такими, как туалетная бумага. В то же время сократился выбор шампуней, дезодорантов и детских подгузников.

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