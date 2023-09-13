В течение последнего года стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице.

В сентябре стоимость аренды жилья в Киеве выросла на 11-19%, во Львове – на 2-11%. Эксперты отмечают, что последний год стоимость аренды во Львове превышала стоимость аренды в столице.

Как говорится в аналитике от Bird, которая есть в распоряжении УНИАН, медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн, на 2-комнатную – на 19% (19 100 грн) и на 3-комнатную – на 11% (30 60 грн) по сравнению с августом.

Аренда во Львове также существенно выросла за последний месяц. Медиана стоимости 1-комнатной квартиры увеличилась на 2%, 2-комнатной и 3-комнатной – на 11%.

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"По состоянию на сейчас 1-комнатные квартиры все еще дороже – 15 300 грн во Львове и 13 000 грн в Киеве, медиана 2-комнатных и 3-комнатных в столице стала значительно выше: 17 800 грн во Львове против 19 100 грн в Киеве, и 21 000 грн против 30 600 грн на 3-комнатные", – говорится в исследовании.

Текущий рост цен на аренду жилья аналитики называют "феноменом вымывания дешевых квартир". Поскольку во время высокого сезона в связи с повышенным спросом дешевые и доступные варианты недвижимости быстро "вымываются" с рынка. В результате остается больше дорогих или квартир по завышенной стоимости. Поэтому и средний уровень цен становится выше, даже если аренда на отдельные объекты недвижимости не выросла.

"Еще среди возможных причин - арендодатели почувствовали относительно спокойное лето, и по крайней мере на сейчас, попытались вернуть цены на довоенный уровень. Начало учебного сезона, возвращение людей в столицу и достаточно безопасный Львов повлияли на спрос, и как следствие, на стоимость аренды", – поясняют эксперты.

Самый доступный вариант аренды жилья в Киеве

В марте 2023 года эксперты дали прогноз по аренде жилья в Киеве. Эксперты по недвижимости прогнозировали, что стоимость аренды жилья в Киеве может пойти в рост уже в ближайшие месяцы. Этому способствует внутренняя миграция и ожидание контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По состоянию на середину августа самое дешевое жилье можно было найти на левом берегу Киева, в частности, на Лесном массиве и Троещине, а также в пригороде столицы, однако и там встречаются более высокие цены на новые квартиры.

В частности, медиана стоимости однокомнатной квартиры в августе на Лесной составила 6 500 грн, двухкомнатную можно было снять за 8 000 грн, трехкомнатную – за 9 500 грн. На Троещине однокомнатную квартиру можно арендовать за 7 000 грн, двухкомнатную – 8 500 грн, трехкомнатную – за 10 000 грн.

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