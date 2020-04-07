Электронный кабинет застройщика возобновит работу до конца недели

Из-за многочисленных атак на ресурс Государственная архстройинспекция и Министерство цифровой трансформации в марте были вынуждены приостановить работу э-кабинета.

Электронный кабинет застройщика, работа которого из-за многочисленных атак в марте была приостановлена, возобновит свою деятельность к концу недели.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

"Электронный кабинет застройщика начал действовать в Украине в конце 2019 года. Он должен был предоставлять административные услуги для строительства объектов незначительного класса СС1 онлайн и без участия чиновников. Однако из-за многочисленных атак на ресурс Государственная архстройинспекция и Министерство цифровой трансформации в марте были вынуждены приостановить его работу для обработки и устранения недостатков. И уже до конца этой недели э-кабинет должен заработать", - говорится в сообщении.

По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, возобновление работы электронного кабинета застройщика важно особенно сейчас, когда удаленная работа большинства ресурсов позволяет решать насущные вопросы без нарушения карантинного режима.

"Поскольку сейчас Госархстройинспекция (ГАСИ) находится в переходном периоде, должна быть возможность физической подачи документов. В будущем, когда мы вместе отработаем все механизмы, вмешательства чиновников и риск их неправомерных действий будут минимизированы", - цитирует пресс-служба Чернышева.

Отмечается, что для недопущения незаконных вмешательств в работу э-кабинета застройщика Минрегион станет держателем кабинета и Реестра строительной деятельности, Минцифры будет отвечать за техническое администрирование, а ГАСИ будет выступать в качестве пользователя системы.

В пресс-службе подчеркнули, что сейчас Минрегион и Минцифры работают над разработкой технического задания Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря прошлого года Кабинет министров презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).