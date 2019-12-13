Кабмин презентовал электронный кабинет застройщика (видео)

Кабинет на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

Кабинет министров Украины презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

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Как отметил на презентации премьер-министр Алексей Гончарук, запуск такой услуги будет значительным ударом по коррупции.

"Коррупции станет значительно меньше, а со временем она должна исчезнуть в сфере строительства как явление", - заявил он.

Глава правительства также отметил, что около 80% возводимых объектов имеют именно такой класс последствий. Поэтому на первом этапе запуска ожидается положительный эффект для максимального числа застройщиков.

"Это наименее рискованные объекты, но их часть значительная. То есть, большая часть людей это почувствует", - сказал он.

Запуск кабинета для других классов последствий премьер ожидает в течение двух месяцев.

Министр развития громад и территорий Алена Бабак добавила, что услуга станет доступной с 24 декабря.