Гончарук пообещал за 5 лет создать миллион новых рабочих мест
19:56, 17 февраля 2020Разное
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Премьер также считает целью правительства сокращение времени поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев.
Премьер сообщил о намерении создать 200 тысяч новых рабочих мест до конца года / фото УНИАН
Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а за 5 лет - 1 миллион.
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Об этом на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.
"Цель нашего правительства на 2020-й год - это плюс 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, правительство начало кампанию по выводу рынка труда из тени, чтобы обеспечить украинцам цивилизованные условия работы.
Для этого в 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.
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