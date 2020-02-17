Гончарук пообещал за 5 лет создать миллион новых рабочих мест

Премьер также считает целью правительства сокращение времени поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев.

Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест, а за 5 лет - 1 миллион.

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Об этом на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цель нашего правительства на 2020-й год - это плюс 200 тысяч новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет - 1 миллион рабочих мест", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, правительство начало кампанию по выводу рынка труда из тени, чтобы обеспечить украинцам цивилизованные условия работы.

Для этого в 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.