Кабмин начал кампанию по выводу рынка труда из тени

В 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.

Правительство начало кампанию по выводу рынка труда из тени, чтобы обеспечить украинцам цивилизованные условия работы, говорится в сообщении на правительственном портале, со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

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"По данным Госкомстата, почти каждый 5 украинец работает неофициально. Больше всего в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. Эти работники не защищены. Правительство начало кампанию по выводу из тени рынка труда. Ведь это не только уплата налогов, поступления в бюджет. Это, в первую очередь, создание цивилизованных условий труда, обеспечение работникам соблюдения их прав и социальных гарантий", - цитирует пресс-служба Гончарука.

По его словам, чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают части отработанного рабочего времени и заработной платы, маскируют трудовые отношения под видом других форм, например, фиктивной самозанятости и тому подобное.

Отмечается, что во исполнение поручения премьера, Государственная служба Украины по вопросам труда уже провела первый этап мероприятий по выводу из тени рынка труда. В частности, с 20 по 31 января прошла информационная кампания. 600 инспекторов труда посетили и провели разъяснительную работу для более 180 тысяч работодателей в сфере торговли, при этом в более 56 тысяч случаев к визитам приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости, местное самоуправление.

"Результатом такой активной информационной кампании стало то, что только за две недели в январе этого года в ГНС поступило 107,1 тысячи сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тысячами работников. В целом же общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019 на 25,8%", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на втором этапе - с 10 по 21 февраля - инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и более человек. Для проведения такой работы Гоструда планирует увеличить количество инспекторов. В частности, соответствующее обучение пройдут 1200 инспекторов, которые в настоящее время отвечают только за безопасность труда.

Кроме того, уже разработано специальное мобильное приложение, которым можно будет пользоваться при проверках и в котором будет полная информация о субъекте хозяйствования. Также различные органы смогут более эффективно обмениваться информацией с помощью данного приложения.

В сообщении сказано, что в целом в 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.

"Мы уважаем бизнес, и никто не будет мешать его работе многочисленными проверками. Но работники должны быть защищены. Поэтому будет проводиться работа, в частности, разъяснительная, о преимуществах официального оформления. Также будет создана горячая линия, на которую смогут пожаловаться те, кто работает нелегально", - цитирует пресс-служба Гончарука.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров выделил дополнительные 500 миллионов гривень в бюджете Фонда социального страхования на программы помощи в трудоустройстве в 2020 году.