Apple в 2019 году продала больше часов, чем вся швейцарская индустрия

Традиционные швейцарские часовые компании проигрывают войну "умным" часам.

Американская корпорация Apple по итогам 2019 года обогнала всех швейцарских производителей часов, вместе взятых, по количеству поставленных часов.

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По данным аналитиков, Apple в 2019 году поставила на рынок 30,7 млн различных версий Apple Watch, в то время как в 2018 году этот показатель равнялся 22,5 млн (рост на 36% от года к году). В то же время швейцарская индустрия часов смогла продать только 21,1 млн экземпляров, что на 13% ниже показателя 2018 года, когда продажи составили 24,2%, передает kommersant со ссылкой на исследовательскую компанию Strategy Analitics.

«Традиционные швейцарские часовые компании, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну "умным" часам, - заявил аналитик компании Стивен Вальцер. - Apple предоставляет более качественный продукт через более эффективные каналы розничной торговли и привлекает молодых потребителей, которые все больше хотят носить цифровые устройства на себе».