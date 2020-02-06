Apple в 2019 году продала больше часов, чем вся швейцарская индустрия

15:57, 06 февраля 2020
Разное
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Новое поколение Apple Watch / REUTERS

Американская корпорация Apple по итогам 2019 года обогнала всех швейцарских производителей часов, вместе взятых, по количеству поставленных часов.

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По данным аналитиков, Apple в 2019 году поставила на рынок 30,7 млн различных версий Apple Watch, в то время как в 2018 году этот показатель равнялся 22,5 млн (рост на 36% от года к году). В то же время швейцарская индустрия часов смогла продать только 21,1 млн экземпляров, что на 13% ниже показателя 2018 года, когда продажи составили 24,2%, передает kommersant со ссылкой на исследовательскую компанию Strategy Analitics.

«Традиционные швейцарские часовые компании, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну "умным" часам, - заявил аналитик компании Стивен Вальцер. - Apple предоставляет более качественный продукт через более эффективные каналы розничной торговли и привлекает молодых потребителей, которые все больше хотят носить цифровые устройства на себе».

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