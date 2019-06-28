Главный дизайнер Apple уходит из компании

Apple станет первым клиентом новой креативной компании Джони Айва.

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку и создаст собственную компанию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Вместе с тем, Apple станет первым клиентом независимой дизайнерской компании Айва. Несмотря на реализацию других проектов, Айв продолжит близко работать над проектами Apple, отмечается в сообщении.

После его ухода команда дизайнеров, в частности вице-президент по индустриальному дизайну Эванс Хэнки и вице-президент по дизайну пользовательского интерфейса Алан Дай, будут подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу.

Читайте такжеПочти полсотни бывших сотрудников Tesla перешли на работу в Apple - СМИ

"Apple продолжит получать пользу от таланта Джони, работая непосредственно с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря продолжающейся работе блестящей дизайнерской команды, созданной им. После многолетнего тесного сотрудничества я счастлив, что наши отношения развиваются и с нетерпением жду длительного сотрудничества с Джони в будущем", - отметил гендиректор Apple Тим Кук.

Как отмечает Financial Times, Джони Айв проработал в Apple более 20 лет. Его новая креативная студия будет называться LoveFrom. На полную мощность она заработает в 2020 году.

"Хотя я не буду сотрудником Apple, я по-прежнему буду вовлечен, надеюсь еще много-много лет. Это похоже хорошее время для подобных изменений", - сказал Джони Айв в комментарии FT.

FT также отмечает, что кандидатуры, которая заменила бы Джонатана Айва на его должности в Apple, пока нет.

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple купила стартап Drive.ai, который занимался разработкой IT-систем для беспилотных автомобилей.

Справка. Джонни Айв работал в Apple c 1992 года. Айв возглавляет команду дизайнеров Apple c 1997 года. Под его руководством был разработан дизайн первого iMac, а также дизайн iPod, iPhone и Macbook.

С 2012 года Айв занимался дизайном системы iOS. Он имеет более 5 тыс. патентов и отмечен многочисленными наградами в области дизайна. Айв отвечает за весь дизайн устройств компании, их внешний вид, пользовательский интерфейс, упаковку продукции, а также магазины Apple.

Голосом Айва было озвучено большинство роликов с анонсами новых продуктов Apple.