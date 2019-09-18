Apple считает необоснованными требования ЕС выплатить 13 миллиардов евро

Еврокомиссия обвиняет Apple в получении незаконных налоговых льгот в Ирландии.

Требование Еврокомиссии к корпорации Apple выплатить 13 млрд штрафа за получение налоговых льгот в Ирландии "противоречит реальности и здравому смыслу".

Об этом заявил адвокат компании Даниэль Бирд на рассмотрении дела Судом Евросоюза в Люксембурге, передает dw.com.

Бирд указал на то, что Брюссель допустил ошибки при отслеживании финансовых потоков Apple и пришел к неверным выводам. Ирландское отделение компании не занималось созданием или разработкой продукции Apple, отметил Бирд.

Представитель Ирландии Морис Коллинз, в свою очередь, обвинил Еврокомиссию в "игнорировании ирландского законодательства".

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Адвокат Еврокомиссии Ричард Лиал признал некоторые замечания Apple и Ирландии верными, но в то же время заявил, что они не играют существенной роли. В Брюсселе считают, что в Ирландии облагались налогом только филиалы Apple, но не сама компания или ее "дочки". Ирландские налоговики приняли "произвольно выбранный метод", который предложила им американская компания, заявил адвокат.

В 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple выплатить 13 млрд евро, обвинив компанию в получении незаконных налоговых преференций в Ирландии в период с 2003 по 2014 годы. В ответ Ирландия и Apple подали в Суд ЕС иск о признании этого требования недействительным.

Решение по нему ожидается не ранее, чем через несколько месяцев. Между тем Apple перечислила требуемую сумму штрафа на блокированный счет, после чего Еврокомиссия отозвала иск о нарушении законодательства ЕС.

Ранее УНИАН сообщал, что интернет-гигант Google заплатит 965 миллионов евро во Франции для урегулирования налоговых претензий.