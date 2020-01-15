В Украине определили победителей рейтинга корпоративной устойчивости

Рейтинг Sustainable Ukraine оценивает и сравнивает качество корпоративного управления в компаниях, их способность осуществлять положительное влияние на общество, управлять нефинансовыми рисками и возможностями, а также обеспечивать свое устойчивое развитие.

Стали известны победители первого профессионального рейтинга и корпоративной устойчивости украинского бизнеса Sustainable Ukraine на основе ведущих международных практик. В рейтинге представлены компании, которые входят в 250 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Высокий уровень корпоративной устойчивости «А» – у Группы Метинвест, Пао «Карлсберг Украина», НЭК «Укрэнерго» и ООО «ДТЭК». Очень высокий уровень корпоративной устойчивости «АА» получили компании ЧАО «Укргидроэнерго», ООО «Кернел» и ИП «Кока Кола Бевериджиз Украина Лимитед». Высокий уровень корпоративной устойчивости «ААА» присвоен ГП «НАЭК «Энергоатом».

Так, среди лидеров в финансово-экономической сфере оказались компании «Энергоатом», Группа Метинвест, Кернел, Укргидроэнерго, Укрэнерго, Coca-Cola Ukraine, Kernel и Carlsberg Ukraine. В рейтинге оценивались финансовые результаты, цепь поставок и противодействие коррупции.

Эта же ряд компаний, а также «Укрзалізниця», ДТЭК и Нибулон вошли в список лидеров в экологической сфере. Наиболее энергоэффективными оказались компании Энергоатом, Укргидроэнерго и Метинвест. Лидерами по показателю «водные ресурсы» стали Энергоатом, Укргидроэнерго и Метинвест, по биоразнообразию – Укрзализныця, Кернел и Метинвест, по эффективности в уменьшении выбросов в атмосферу – Энергоатом, Метинвест и Укргидроэнерго.

В сфере трудовых отношений опередила другие компании Carlsberg Ukraine. Лучшими в области маркетинга и маркировки стали Энергоатом, ДТЭК и Укрэнерго. Группа Метинвест возглавила рейтинг лидеров в социальной сфере по показателям безопасности охраны труда, прав человека и местных сообществ.

На основе ведущих международных методик в Sustainable Ukraine сформирован перечень ключевых сфер для анализа, которые позволяют комплексно оценить качество корпоративного управления в компаниях, их способность управлять своими нефинансовыми рисками и возможностями, осуществлять воздействие на социальную среду и окружающую среду. Рейтинг должен стимулировать позитивные изменения в бизнес-среде, через него – по всей стране, а также предоставить возможности и новые рыночные инструменты поощрения ответственной деловой практики, которые помогут компаниям выбрать путь устойчивого развития.