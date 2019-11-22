Фейковая Tesla обманула украинцев на 12 миллионов гривень: полиция завершила расследование дела

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении организаторов фейковых представительств компании «Tesla Motors Inc».

В Киеве завершено досудебное расследование в отношении организаторов фейковых представительств компании «Tesla Motors Inc».

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной деятельности двух человек, которые действовали от фейковых представительства компании «Tesla Motors Inc», по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, указанные лица в период с 2017-го по 2019 год образовали в Украине ряд компаний - псевдопредставительств американской компании «Tesla Motors Inc», использовав при этом схожие названия. Кроме того, подозреваемые разместили на своем интернет-ресурсе информацию о продаже ценных бумаг корпорации «Tesla», а также автомобилей этой марки.

«В действительности никакого отношения к деятельности корпорации подозреваемые не имели, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не получали и сделок с ценными бумагами не совершали. Все денежные средства, полученные от потенциальных инвесторов, указанные лица присваивали», - говорится в сообщении.

За период реализации мошеннической схемы подозреваемые обманули 25 потерпевших на сумму более 12 млн грн.

На данный момент подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины. После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в прокуратуре Киева заявили о прекращении деятельности группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc. завладевали средствами граждан.

Для реализации преступной схемы участники группы создали сайт псевдопредставництва американской компании Tesla Motors Inc. в Украине, а также зарегистрировали в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более 4 лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести акции и облигации указанной американской корпорации.

«В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не было, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали. Убытки одного из заявителей составили 120 тыс. долларов США», - сообщили в прокуратуре.

По результатам следственных действий в г. Одесса задержали двух причастных к организации мошеннической схемы злоумышленников.

23 февраля Голосеевский районный суд Киева арестовал участника аферы Анастасию Баканёву, ее мужу суд должен избрать меру пресечения 25 февраля.