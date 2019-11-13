"Укроборонпром" заявил, что усилит сотрудничество с правоохранителями

За период 2012 - 2019 гг. открыто 625 уголовных производств, по которым проходят предприятия-участники ГК "Укроборонпром".

Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что усилит сотрудничество с правоохранительными органами.

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Как сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром", новая команда концерна инициировала встречу с представителями правоохранительных органов Украины для усиления сотрудничества и содействия в расследовании уголовных и коррупционных правонарушений за предыдущие годы работы.

"Мы стремимся очистить имя "Укроборонпрома" и защищать отрасль от коррупции. Мы открыты к сотрудничеству, для нас не существует информации, которую мы могли бы скрывать от правоохранителей", - отметил генеральный директор концерна Айварас Абромавичус.

Он добавил, что больше всего открытых уголовных дел по статье 191 Уголовного кодекса Украины. В делах речь идет о злоупотреблениях прежними управленцами в системе концерна служебным положением на общую сумму более 1 миллиарда гривень.

"По приглашению концерна к встрече присоединились представители Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы Украины", - говорится в сообщении.

Директор НАБУ Артем Сытник подчеркнул, что это первый пример такой инициативе и при содействии со стороны государственных компаний.

"Отныне концерн, как управляющая компания, будет предоставлять все необходимые документы и максимально сотрудничать с правоохранительными органами", - отметил Абромавичус.

Отмечается, что за период 2012 - 2019 годах открыто 625 уголовных производств, по которым проходят предприятия-участники ГК "Укроборонпром".