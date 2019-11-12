"Забыл" задекларировать два Range Rover и две квартиры: экс-гендиректору "Укроборонпрома" сообщили о подозрении
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему гендиректору госконцерна «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Павле Букине.
«Во вторник, 12 ноября 2019 года, под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» по факту декларирования недостоверной информации», - говорится в сообщении.
Антикоррупционными органами установлено, что Букин в 2016 году не внес в декларацию о доходах информацию о двух квартирах, земельном участке в Киеве и двух автомобилях Range Rover, которые являются собственностью его гражданской жены.
Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.