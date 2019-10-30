Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины - Каленков

Если закон будет принят в текущем виде, то остановит предприятия, и не только в Кривом Роге, но и во всей Украине, отмечает президент ОП "Укрметалургпром".

Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины.

Об этом заявил президент ОП "Укрметалургпром" Александр Каленков, передает "112 Украина".

"Отрасль промышленности - металлургия находится в достаточно тяжелом состоянии, все металлургические предприятия Украины с начала года работают в убыток", - напомнил он.

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А если закон будет принят в текущем виде, то остановит предприятия, и не только в Кривом Роге, но и во всей Украине, отмечает он.

"В прошлом месяце закрылось три предприятия. Минимально до технологических возможностей уменьшены объемы производства. Фактически, консервация. Два из этих предприятий в Днепропетровском регионе, например. Это те предприятия, которые были самые уязвимые, но сейчас в опасности находятся все предприятия - в Мариуполе, Днепропетровске и других городах", - заявил Каленков.

Напомним, в Верховной Раде намерены рассмотреть изменения в Налоговое законодательство, вынесенные в законопроект № 1210, он предполагает значительное повышение ренты на железную руду, и тем самым делает металлургическую отрасль в Украине убыточной, а металлопродукцию неконкурентной на мировых рынках из-за резкого роста ее цены.