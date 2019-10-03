В Украине выросло производство стали: сколько выплавили

Производство стали в Украине в январе-сентябре выросло на 4,1% - до 16,4 млн тонн.

Производство стали в Украине в январе-сентябре 2019 года, по оперативным данным, увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 16,4 млн тонн, сообщается на сайте объединения металлургических заводов «Укрметаллургпром».

Читайте такжеУкраина продолжает сокращать промпроизводство

По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 1,9% - до 14,1 млн тонн, а выплавка чугуна увеличилась на 1,1% - до 15,5 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 млн тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 млн тонн.