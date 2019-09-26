Украина поднялась на 11-е место в рейтинге мировых производителей стали

В августе наша страна произвела 1,9 млн тонн стали.

Украина в августе поднялась на 11-е место в списке мировых производителей этой продукции с 13-го, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно сообщению, украинские металлурги в августе 2019 года, по сравнению с августом прошлого года, увеличили производство стали на 8,5% - до 1,938 млн тонн.

По итогам августа лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 87,3 млн тонн (рост на 9,3% к августу 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,4 млн тонн, +1,5%), Япония (8,1 млн тонн, -7,8%), США (7,5 млн тонн, +0,3%), Южная Корея (5,94 млн тонн, -2,6%), Россия (5,9 млн тонн, -4%), Германия (3,3 млн тонн, 0,8%), Турция (2,6 млн тонн, -12,4%), Бразилия (2,5 млн тонн, -13,4%), Иран (2,2 млн тонн, +6,7%).

В целом в августе 2019 года, по сравнению с августом прошлого года, 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 3,4% - до 156 млн тонн.

По итогам января-августа текущего года Украина увеличила производство стали, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 4,7% - до 14,655 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 и 2016 годов Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.