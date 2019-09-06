Абромавичус инициировал расследования деятельности своего предшественника в "Укроборонпроме"

Будут расследованы действия по изменению устава «Укрспецэкспорта» и появление в прессе документов по контракту «Спецтехноэкспорта».

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус инициировал серию внутренних расследований деятельности предыдущего руководства государственного концерна.

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Как сообщает пресс-служба госконцерна, сделано это было после появления информации в СМИ о том, что его предшественник Павел Букин приказал внести изменения в устав предприятия «Укрспецэкспорт», которые существенно ограничивают полномочия «Укроборонпрома» по управлению компаниями-спецэкспортерами.

«У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем концерна», - цитирует Абромавичуса его пресс-служба.

По его словам, он дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия требованиям действующего законодательства действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения.

«По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы», - цитирует Абромавичуса его пресс-служба.

Кроме того, глава концерна инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов, касающихся внешнеэкономического контракта «Спецтехноэкспорта», которые предположительно могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Для этого в концерне создана специальная комиссия из числа работников Департамента безопасности, Департамента юридической поддержки и правовой экспертизы.

«Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны-агрессора», - цитирует Абромавичуса его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса генеральным директором концерна «Укроборонпром».