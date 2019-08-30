Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

11 июля 2019 года Абромавичус возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса генеральным директором концерна.

Читайте такжеЗеленский внес изменения в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Соответствующий указ №641/2019 опубликован на сайте президента Украины в пятницу, 30 августа.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома».

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.