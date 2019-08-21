В украинских поликлиниках могут появиться детские игровые комнаты

Проведенный опрос в соцсети показал, что большинство пользователей поддерживают новшества, но есть и их противники.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) обновляет государственные строительные нормы медицинских учреждений, в частности, планируется рассмотреть предложение устраивать детские игровые уголки в публичном пространстве поликлиник.

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Об этом сообщается на правительственном портале, со ссылкой на сообщение заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе в Facebook.

Как отметил замминистра, он проводил опрос на своей странице в Facebook о необходимости устройства детских уголков в поликлиниках. Реакция людей неоднозначна - почти 4,5 из 4,7 тысячи пользователей, которые приняли участие в опросе - за детские игровые уголки в этих медучреждениях, но также было немало комментариев против новшеств.

«Поэтому мы решили более подробно изучить этот вопрос, проанализировать опыт других стран, чтобы определить, действительно ли необходимы такие уголки. Потому что самое главное - это безопасность, комфорт и здоровье наших детей», - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

Сообщается, что среди плюсов проектирования детских уголков в поликлиниках пользователи сети назвали удобство и комфорт детей, которые могут поиграть, порисовать, почитать или, например, сложить паззл в ожидании приема к врачу. Также такие игровые уголки могут их дисциплинировать и организовать, чтобы они не бегали по коридорам и не мешали другим посетителям и работе врачей.

«Сегодня наши поликлиники своими серыми коридорами и стенами только вызывают тревогу у детей от похода к врачу. И вовсе не настраивают на позитивный лад. Думаю, активности в игровой комнате могли бы не только занять их время на ожидание приема, но и отвлечь от лишних переживаний», - добавил Парцхаладзе.

Отмечается, что пользователи сети Facebook выражают опасения по поводу возможного обмена бактериями между маленькими пациентами во время пребывания в этих игровых уголках.

«Положительные примеры детских игровых уголков и зон в поликлиниках сегодня широко распространены в США и странах Европы, в частности, Германии», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в текущем году профинансирует более 109 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов в сфере здравоохранения и соцзащиты на сумму почти 1,3 млрд грн.