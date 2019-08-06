Минрегион может ввести мораторий на новую застройку, если города не обновят действующие генпланы

По словам Парцхаладзе, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки городов.

Минрегион намерен ввести мораторий на новую застройку, если города не обновят действующие генпланы до конца 2020 года.

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Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на заместителя главы ведомства Льва Парцхаладзе, на сегодняшний день ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно принятым новым государственным строительным нормам по градостроительству - «Планировка и застройка территорий».

"Пока этого никто не сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий - если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить. Если нет изменений в генплане, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет министров. Стыдно будет выходить на Кабмин. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительными нормами, тогда этот город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", - цитирует пресс-служба Парцхаладзе.

По его словам, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки городов.

«В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность или власти. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местная власть управляла этими проблемами, ведь это развитие того или населенного пункта. Если мы ввели такое понятие как "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами», - пояснил замминистра.

По словам Парцхаладзе, согласно новым государственным строительным нормам, в Украине появились такие новые понятия как «голубые линии» застройки, регулирующих высотность в городах и их общий силуэт, а также «зеленые линии», которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах.

«Теперь в соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения. И местные власти должны четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных условий и ограничений», - отметил он.

Также Парцхаладзе сообщил, что новыми нормами впервые введены предельные показатели плотности населения микрорайона.

«Это 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар. Всего в новых ГСН содержится около 50 качественных изменений для безопасности и комфорта людей», - отметил чиновник.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.