Строительство в Украине подорожало

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-июне выросла на 9%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 9,4%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 14,6%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 6,4%.

При этом стоимость СМР во втором квартале по сравнению с первым выросла на 0,7%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине по сравнению с 2017 годом выросли на 23%.